Nerdpool.it - SPECIALS di Scott Westerfield: Recensione

é il terzo romanzo della trilogia distopica di, pubblicata in Italia da Mondadori. Dal primo romanzo é anche stato tratto il film Netflix.TramaTally ormai è entrata a far parte del “Reparto Circostanze Speciali”: tre parole in grado di farle venire i brividi fin da quando era una Ugly ribelle e poco avvenente. A quei tempi, si vociferava che gli Special fossero spaventosamente belli, pericolosamente forti e veloci da togliere il fiato. Difficilmente le persone ordinarie ne incontrano uno nella loro vita. Ma Tally non è mai stata ordinaria. Anzi. Ora che ha scoperto che si tratta di macchine da combattimento progettate per tenere a bada gli Ugly e mantenere i Pretty nella loro stupida cecità, viene messa ancora una volta davanti a un bivio e costretta a scegliere tra ciò che le imporrebbe il dovere e quanto le dice di fare l’istinto, con la consapevolezza che la sua decisione non influenzerà solamente la sua vita ma potrebbe garantire la salvezza del mondo.