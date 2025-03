Davidemaggio.it - Speciale L’Eredità: Frassica, Marcella Bella e Settembre tra i concorrenti

In attesa di Ne Vedremo delle Belle, al via il 22 marzo, il sabato sera di Rai 1 viene ‘occupato’ da due speciali de, dove a giocare saranno personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, a cominciare da domani sera con una puntata dedicata al Festival di Sanremo.: idi sabato 8 marzoLodell’8 marzo con il game show condotto da Marco Liorni, in onda subito dopo Affari Tuoi, vedrà giocareche per diverse ragioni sono legati alla musica e a Sanremo. Dal rapper Clementino, attualmente impegnato a The Voice Senior, al Maestro Leonardo De Amicis; da Nino, quest’anno tra i co-conduttori del Festival, a Sabrina Salerno; fino ai cantanti, rispettivamente ultima tra i Big e primo tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025.