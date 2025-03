Quotidiano.net - ’Special Olympics’. A Torino si apre la finestra sul futuro

"Ilè qui".ospita da domani al 15 marzo i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics2025, dimostrando l’incredibile potere dello sport nel porre fine all’emarginazione e promuovere inclusione e solidarietà. I Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025 accoglieranno per la prima volta in Italia 1.500 atleti provenienti da 102 Paesi che gareggeranno in otto discipline: sci alpino, sci nordico, danza sportiva, pattinaggio artistico, floorball, snowboard, racchette da neve e short track. Inoltre, saranno coinvolti più di 1.000 coach e delegati, 2.000 volontari, 1.000 media accreditati e circa 100mila spettatori. In città si terranno gare di floorball, pattinaggio artistico e short track. Sestriere sarà la sede delle gare di sci alpino e racchette da neve. Bardonecchia ospiterà le gare di danza sportiva e snowboard, mentre Pragelato ospiterà lo sci di fondo.