Rompipallone.it - Spalletti naturalizza un altro bomber: lo vogliono Inter e Juve

Lucianoè pronto a rinforzare in maniera considerevole la Nazionale italiana,ndo unlo seguono da tempoNegli anni si è parlato sempre di più della possibilità di convocare con la Nazionale italiana un calciatore che nel nostro Paese non è nato. Sono tanti gli esempi in cui il progetto è riuscito a dare qualità e un nuovo impulso alla squadra – uno su tutti, Mauro German Camoranesi che è diventato campione del mondo con gli Azzurri nel 2006.In tanti altri casi, la scelta non ha funzionato e ci sarebbero diversi esempi da fare, soprattutto in attacco, per dimostrarlo. L’ultima mossa dire Mateo Retegui, però, sembra piuttosto azzeccata. Dopo i trascorsi al Genoa, ora sta brillando con la maglia dell’Atalanta, diventando di fatto il capocannoniere del nostro campionato a suon di gol.