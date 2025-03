Sport.quotidiano.net - Spal, spezza l’incantesimo del Mazza. C’è un digiuno lunghissimo da fermare

A tre mesi e mezzo di distanza dal successo maturato contro la Torres, è arrivato il momento diree tornare a vincere allo stadio. Dopo tre ko di fila, sabato scorso mister Baldini ha racimolato il primo punticino sul campo del Pescara, ma è consapevole che per tenere viva la fiammella della speranza di centrare la salvezza senza passare per i playout, bisogna iniziare a vincere, e poi continuare a farlo fino all’ultima giornata. Il tecnico di Massa non ha sciolto le riserve sul modulo, ma la sensazione è che si vada verso un 4-4-2 super offensivo, con due attaccanti centrali come Molina – al rientro dopo tre turni di squalifica – e Antenucci, e altrettante punte esterne come D’Orazio e Perugini. È una soluzione stuzzicante, anche perché attraverso questo assetto la scorsa stagione mister Di Carlo gettò le basi per la rimonta-salvezza.