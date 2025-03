Ferraratoday.it - Spal, così è un’agonia. Al Mazza vince anche l’Arezzo (0-2), addio salvezza – CRONACA

Leggi su Ferraratoday.it

La candela della speranza ormai non ha più cera. Giornata dopo giornata il cammino dellain questa Serie C è sempre più complicato,come è difficile trovare il modo di descrivere appienoormai straziante. Una caduta tanto ripida in termini di punti quanto drammaticamente lenta.