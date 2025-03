Sport.quotidiano.net - Spal, concentrata e pronta: "Ora un filotto di risultati"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, mister Francesco Baldini ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione, in questo finale di stagione che vedrà laimpegnata in una corsa per la salvezza diretta che si preannuncia assai complicata. "Abbiamo disponibilità totale di tutti i giocatori – ha esordito Baldini –, la squadra èe vogliosa, anche se rammaricata per aver conquistato solo un punto contro il Pescara. Quella prestazione è stata figlia della sofferenza delle ultime settimane, e ammetto di averci messo del mio provando a ribaltare alcune cose. Calcisticamente siamo compatti, lottiamo con e senza palla. Siamo pronti per affrontare questodi partite, dobbiamo cercare il risultato in tutte e nove le gare che ci mancano alla fine del campionato".