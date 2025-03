Sport.quotidiano.net - Spal-Arezzo 0-2, il Cavallino non si ferma più: terza vittoria consecutiva

Ferrara, 7 maarzo 2025 – L’di Bucchi non sipiù. A Ferrara Gilli e Pattarello confezionano lache proietta ila ridosso (-1) del quinto posto della Vis Pesaro, Al “Paolo Mazza” basta meno di mezz’ora per mettere in cassaforte i tre punti e proseguire nella striscia positiva. E per lapartita di fila la porta di Trombini è rimasta inviolata. Bucchi aveva scelto di sostituire l’infortunato Ravasio avanzando Capello sulla linea offensiva e inserendo Dezi, all’esordio da titolare, a centrocampo conndo il solito 4-3-3 pieno di qualità con Guccione in cabina di regia e Mawuli, preferito a Damiani, a coprirgli lele. Tavernelli conil buon momento di forma. E’ suo il primo sussulto della gara dopo una manciata di minuti: stilettata rasoterra che impegna Galeotti.