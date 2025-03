Lapresse.it - SpaceX, la navicella Starship esplode in volo: le immagini

(LaPresse) – L’ultimodi prova di, megarazzo di, si è concluso con un’altra esplosione segnando dunque il secondo fallimento consecutivo per la compagnia aerospaziale di Elon Musk. Il contatto con laè stato perso nel giro di pochi minuti, poi l’esplosione con i rottami che hanno illuminato il cielo della Florida. Il momento è stato immortalato da più angolazioni e postato sui social dove lesono diventate virali.ha poi confermato che lasi è rotta. “Durante la fase di ascesa di, il veicolo ha subito un rapido disassemblamento non programmato e il contatto è stato perso”, spiega su X. “Il nostro team ha immediatamente iniziato a coordinarsi con le autorità di sicurezza per attuare le risposte di emergenza pianificate in anticipo”.