SpaceX, la navicella Starship di Musk esplosa in volo

L’ultimo test didella, il razzo sviluppato per le missioni spaziali future, si è concluso con un’esplosione. Il contatto con il veicolo è stato perso dopo pochi minuti dal decollo, e i detriti sono stati avvistati mentre cadevano dal cielo sopra la Florida. Successivamente, è arrivata la conferma ufficiale: lasi è distrutta.“Durante la fase di ascesa di, il veicolo ha subito una rapida disassemblazione non programmata e il contatto è stato perso”, si legge in un aggiornamento diffuso su X. “Il nostro team ha immediatamente iniziato a coordinarsi con le autorità di sicurezza per attuare le risposte di emergenza pianificate in anticipo”.With a test like this, success comes from what we learn, and today’s flight will help us improve’s reliability.