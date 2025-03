Lettera43.it - SpaceX, la capsula Starship è esplosa di nuovo in volo durante un test

Secondo fallimento di fila perneidi. Pochi minuti dopo l’ottavo lancio, infatti, lanuovamente income già avvenuto nel precedentedi gennaio, con i suoi pezzi sparsi per i cieli della Florida tanto da bloccare il traffico aereo. «Il veicolo ha subito un rapido disassemblaggio non programmato e il contatto è stato perso», ha sottolineato l’azienda di Elon Musk su X. «Il nostro team ha subito iniziato a coordinarsi con le autorità di sicurezza al fine di eseguire le risposte di emergenza pianificate in anticipo». Un’ulteriore conferma è arrivata anche in video da Dan Huot, responsabile di: «Era già successo l’ultima volta, quindi abbiamo una certa esperienza in materia». Il patron intanto su X si concentra sul recupero del razzo Super Heavy, rientrato correttamente alla piattaforma di lancio in Texas.