Lanotiziagiornale.it - SpaceX in difficoltà, il nuovo test si è concluso prematuramente con l’esplosione del secondo stadio di Starship

Come nel precedentea gennaio, la societàdel miliardario Elon Musk ha nuovamente perso ildel sua mega-razzo. Lo riferisce l’agenzia di stampa France Presse. “Abbiamo perso il contatto con la navicella”, ha annunciato Dan Huot, un responsabile di, durante una trasmissione video. “Era già successo l’ultima volta, quindi abbiamo acquisito una certa esperienza in materia”, ha aggiunto.L’ente regolatore statunitense per l’aviazione, la FAA, ha fatto sapere di aver sospeso di conseguenza alcuni decolli e “rallentato brevemente alcuni aerei” per evitare eventuali collisioni con i detriti. Ha inoltre ordinato adi condurre, come già avvenuto a gennaio, un’indagine su questoincidente In serata, la società ha confermato su X che il veicolo aveva subito un “disassemblaggio rapido non programmato”.