Ilfattoquotidiano.it - Space X, esplosa a poco dopo il decollo la capsula del razzo di Starship. Pioggia di detriti, voli bloccati in diversi aeroporti Usa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È durato solo pochi minuti l’ottavo test delSuper Heavy diil, lain volo costringendo il mezzo diX progettato per i futuri viaggi verso la Luna e Marte a tornare alla base. L’azienda ha poi spiegato con un post su X cheavere acceso i motori, una volta sganciato dalSuper Heavy, “il veicolo ha subito un rapido disassemblaggio non programmato e il contatto è stato perso”. L’azienda aggiunge che è “immediatamente iniziato il coordinamento con i responsabili della sicurezza per mettere in atto le risposte di emergenza previste” e che i dati del test di volo saranno esaminati “per comprendere meglio la causa” di quanto è accaduto.Il colosso dell’aerospazio ha ricostruito la dinamica del fallimentoil lancio e ha poi spiegato cheavere acceso i motori, una volta sganciato dalSuper Heavy, “il veicolo ha subito un rapido disassemblaggio non programmato e il contatto è stato perso”.