Sport.quotidiano.net - Sotto le travolgenti stelle del Toro. Lautaro, il ritorno che sa di ’treble’

Un altro sigillo, un’altra prestazione da leader.Martinez è tornato a ruggire nel momento più importante della stagione, firmando il gol del 2-0 che ha messo al sicuro la vittoria dell’Inter sul Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un gol che pesa, perché regala ai nerazzurri un vantaggio importante in vista dele perché certifica ilal top del capitano dopo un periodo complicato. Ma il valore di questa notte va oltre il singolo episodio.non solo ha segnato, ma ha superato Sandro Mazzola diventando il miglior marcatore della storia dell’Inter in Champions League con 18 gol. Un traguardo che proietta ancora di più il "" tra le leggende nerazzurre, ma che soprattutto rilancia il suo nome nella corsa al Pallone d’Oro. Non succedeva dal maggio 2024 chee Thuram segnassero nella stessa partita.