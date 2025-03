Formiche.net - Sostenibilità e conti in ordine. La linea italiana sul riarmo

Riarmarsi sì, ma con un modus sostenibile che non impatti negativamente sulla reputazione di chi sta provando a far quadrare i. Non c’è solo la geopolitica a determinare le scelte relative al ReArm Ue, ma evidentemente anche l’economia e i delicati equilibri legati a bilanci, debiti e numeri. Un passaggio che Giorgia Meloni ha messo in luce, prima di altri, e che è stato felicemente recepito dal Consiglio europeo di ieri non fosse altro perché quello che Friedrich Merz, mutuando una espressione già usata, ha definito “bazooka” affinché non sia una misura-zavorra per Paesi con un elevato debito pubblico (c’è anche la Francia, assieme all’Italia nella lista) deve poggiare su solide basi programmatiche, per due ragioni: impattare in maniera sana sui(quindi non sommando debito ad altro debito) e al contempo offrire una prospettiva anche di immagine ai Paesi frugali che osservano con attenzione l’intero quadro.