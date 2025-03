Ilrestodelcarlino.it - Sostegno ai centri antiviolenza. Un contributo da 370mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non basta festeggiare l’otto marzo e inneggiare all’uguaglianza, se poi nella quotidianità lavorativa e familiare le donne sono lasciate sole. I, in effetti, sono accanto alle donne, come anche alle altre soggettività discriminate, ogni giorno ‘24ore su 24’. Il loro imprescindibile presidio sul territorio, offrendo un servizio di consulenza, di ascolto, di accoglienza e di ospitalità, si colloca come una boa in un mare di violenza. Per questa ragione, infatti, non poteva tardare il rinnovo dell’accordo metropolitano triennale avviato nel 2015, che nel triennio 2025-2027 stanzia in totale più di 350mila, rispetto ai 245mila iniziali, e ai quali si aggiungono altri 20miladestinati prevalentemente agli sportelli d’ascolto. Con il nuovo accordo aumentano anche i posti di ospitalità che passano da 64 a 70.