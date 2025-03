Ilrestodelcarlino.it - Sorride l’E-Work Faenza: "Playoff, risultato storico"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’E-è ai. È infatti impossibile che le faentine vedano sfuggire l’incredibile e meritatissimo traguardo, conquistato a suon di vittorie, l’ultima ottenuta mercoledì a Villafranca. Per vedere Franceschelli e compagne none, bisognerebbe infatti che due tra Sassari, Battipaglia e Brescia, vincessero tutte le partite rimaste da giocare (tre per sarde e campane e quattro per le lombarde), impresa ancora più difficile considerando che tutte affronteranno Schio o con Venezia, sempre chenon ne vinca una, perché diventerebbe irraggiungibile. Al di là della scaramanzia, la matematica arriverà al PalaBubani domenica 16 contro San Martino di Lupari o domenica 23 con Campobasso, perché pensare ad una vittoria domenica a Venezia è difficile. Intanto è stato ufficializzato che l’ultima giornata si giocherà giovedì 27 marzo alle 19.