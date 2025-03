Ilrestodelcarlino.it - Sorpreso a spacciare cocaina, 52enne elpidiense nei guai

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Porto Sant'Elpidio (Fermo) 7 marzo 2025 – Lo hannomentre spacciava una dose die la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altra droga e denaro provento del mercato illecito. L’operazione è stata messa a segno dai carabinieri del Comando provinciale di Fermo che hanno svolto servizi specifici per contrastare lo spaccio e il consumo di droghe sul territorio. In particolare, i militari dell’Arma di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo un, resosi autore della cessione di una dose diin favore di un 58enne del posto, che è stato segnalato alla competente prefettura quale assuntore di stupefacenti. I carabinieri oltre al perquisire i due individui coinvolti, hanno proceduto al controllo dell’auto e dell’abitazione del pusher, rinvenendo ulteriori tre involucri in cellophane del peso complessivo di 15 grammi contenentinonché la somma in contanti di 540 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita di spaccio.