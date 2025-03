Dilei.it - Sono innamorata di un uomo con cui non sto

Leggi su Dilei.it

Se c’è una specialità in cui siamo campionesse è “Farsi dei film su un tipo che non sa di amarci ma lo scoprirà”. Abbiamo il master nell’arte di credere che lui sia davvero interessato a noi, che si strugga d’amore per noi ma che non riesca a farsi avanti, che abbandonerebbe senza rimorsi la sua bella per dedicarsi a noi. Non importa l’età che abbiamo: la trappola dell’amore immaginato e non corrisposto è sempre in agguato. Ed è una situazione complicata, in cui la fantasia viaggia in territori tanto piacevoli quanto insidiosi.Come parte il meccanismoIl meccanismo s’innesca con poco. Uno sguardo prolungato, un piccolo complimento, un messaggio inaspettato, uno scambio di battute divertenti. Bang! Il colpo è partito e ci ha prese in pieno. Non siamo delle ragazzine sognatrici, siamo donne in gamba e consapevoli.