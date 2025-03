Iodonna.it - «Sono i soliti luoghi comuni. Li ignoro. Sono dell’idea che le cose che danno gioia vanno vissute»

Leggi su Iodonna.it

Luisa Corna sta vivendo un momento speciale della sua vita. Felicemente sposata con l’ufficiale dei carabinieri Stefano Giovino, il noto volto tv è tra i finalisti di San Marino Song Contest, concorso che potrebbe portarla addirittura all’Eurovision. E al Corriere della Sera rivela: «Sarebbe affascinante portare la mia musica in Europa».Del resto, per lei si tratta di un ritorno sulla scena dopo il passo indietro dalla tv. Una scelta fatta anche per dedicarsi alla famiglia e agli affetti. Compreso il marito, più giovane di lei di 15 anni. Un punto, questo, sul quale taglia corto: «. Li». Brooke di Beautiful: «Il mio fidanzato più giovane di 16 anni? Non c’è nulla di male» X Leggi anche › Luisa Corna: «Alla tv ho preferito famiglia e musica» Luisa Corna al San Marino Song ContestDa Gabry Ponte a Bianca Atzei.