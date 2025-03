Lettera43.it - Sondaggi politici, la Supermedia del 7 marzo: M5s in risalita, male FdI e Pd

Leggi su Lettera43.it

Lo stop e la discesa di Fratelli d’Italia e del Pd, con la contemporaneadel Movimento 5 stelle. Questo è quanto certificato dallaAgi Youtrend, media ponderata deinazionali sulle intenzioni di voto. A distanza di due settimane, e cioè dai dati del 20 febbraio 2025, il partito di Giorgia Meloni è sceso dello 0,3 per cento, fermandosi al 29,5. Ma non ne hanno approfittato i dem di Elly Schlein, che hanno ceduto lo 0,2, scendendo al 22,7 per cento. Dei partiti principali, a crescere è stato soltanto il movimento guidato da Giuseppe Conte, che si è portato al 12,2 per cento con un guadagno dello 0,7.Giorgia Meloni e alle spalle una foto di Elly Schlein sul monitor (Getty Images).In calo anche Forza Italia e Lega, bene AvsDietro a perdere terreno sono stati anche Forza Italia e Lega.