Inter-news.it - Sommer-Martinez, ora dualismo: Inter chiara! Sarà divisione – CdS

Leggi su Inter-news.it

Partito ufficialmente ilin casatra. Inzaghi può adesso scegliere anche per la porta. Ma l’è stata giàe i due portieri si divideranno le partite in questo modo, sottolinea il Corriere dello Sport.OCCASIONE SFRUTTATA – Josepha superato l’esame o meglio gli esami. Una volta infortunato Yann, tutta la curiosità del mondoverteva proprio sulla capacità del portiere spagnolo di riuscire a cogliere l’occasione. Pepo ha rispettato le promesse. L’ex Genoa, in cinque partite complessive disputate (Udinese e Lazio in Coppa Italia, Genoa e Napoli in campionato, Feyenoord in Champions League), ha raccolto la bellezza di quattro clean sheet e di un solo gol subito. In mezzo diversiventi importanti. Insomma, se c’era da sostituire bene, Peponon si è fatto attendere.