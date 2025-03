Internews24.com - Sommer Inter, novità sull’infortunio: recupero record, sarà titolare già in quel match

di Redazione, arrivano preziosesu l’infortunio del portiere,per la retroguardia che potrebbe esseregià in, come sta il portiere? A svelare preziosesul rientro in campo dell’estremo difensore ci ha pensato questa mattina La Gazzetta dello Sport. Come si apprende dal quotidiano, lo svizzero si candida per un ruolo dagià da domani nella gara in arrivo contro il Monza. La retroguardia nello specifico, avrebbe accelerato al massimo i tempi di, ricordando come si trovasse sotto ai ferri appena lo scorso 21 febbraio dopo una pallonata in allenamento che gli aveva causato la “frattura della testa della falange prossimale del pollice”.Bene, una volta pronto l’apposito tutore, chiosa la Rosea, adesso è pronto anche il 36enne scalpitante, che ribadiamo – per quanto il condizionale sia comunque obbligatorio – potrebbe ritagliarsi un posto dal primo minuto a difesa dei pali già domani contro i brianzoli allenati da Alessandro Nesta.