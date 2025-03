Thesocialpost.it - Soldati in Ucraina, il sondaggio: la maggioranza degli italiani è contraria

Lasi oppone all’invio di truppe europee inper una missione di peacekeeping. Secondo uncondotto dall’istituto di ricerca YouGov, il 45%intervistati nel nostro Paese ha espresso un parere negativo, mentre i favorevoli si fermano al 36% e il 20% si dichiara incerto.Leggi anche:in, cosa dice Mattarella: “Non siamo ancora a questo punto, presto per parlarne”Opinioni a confronto nei vari PaesiLa Germania mostra un’opposizione ancora più marcata, con un 47% di contrari. Diversa invece la situazione in altri Paesi europei:Spagna: 53% favorevole, 28% contrario, 19% incertoRegno Unito: 52% favorevole, 27% contrario, 20% incertoFrancia: 49% favorevole, 29% contrario, 22% incertoItalia: 36% favorevole, 45% contrario, 20% incertoGermania: 37% favorevole, 47% contrario, 16% incertoLe posizioni riflettono in gran parte le linee politiche dei rispettivi governi.