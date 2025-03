Oasport.it - Sofia Goggia: “Voglio continuare a crescere in gigante. Brignone sta facendo paura”

Giornata di vigilia per, che sabato 8 marzo disputerà ildi Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca tornerà in gara dopo aver conquistato il terzo posto nel superG di Kvitfjell disputato settimana scorsa e proverà a dire la sua anche tra le porte larghe, soprattutto dopo la grande rimonta inscenata a Sestriere che l’ha portata fino alla quarta posizione. La 32enne cercherà di distinguersi nell’ultimodella stagione prima delle finali di Sun Valley.La nostra portacolori si sta lasciando alle spalle la poco brillante esperienza dei Mondiali di Saalbach e vuole essere grande protagonista in un questo finale di stagione, a cominciare dalla gara in terra svedese che precede il trittico all’insegna della velocità in quel di La Thuile (due superG e una discesa libera la prossima settimana”.