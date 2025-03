Ilrestodelcarlino.it - Soccorso dalla polizia stradale dopo un malore, l’anziano ringrazia gli agenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 7 marzo 2025 – Un segno di profondo riconoscimento che un cittadino a voluto rendere agli. Ieri il dirigente della sezionedi Ferrara ha ricevuto una graditissima visita. Un uomo aveva chiesto di poterre i due operatori dellache lo avevanoil 17 gennaio scorso. I due operatori impegnati in pattuglia di vigilanzasono stati richiamati in ufficio per ricevere personalmente imenti, nonché gli elogi del comandante. Al cittadinoè stato consegnato un ricordo dellaraffigurante il ‘centauro’ simbolo della specialità ed il calendario 2025 delladi Stato. Cosa è successo quel giorno Quel 17 gennaio, una pattuglia della sezionedi Ferrara aveva effettuato, a partire dalle prime ore del mattino, un servizio di staffetta per scorta sanitaria a seguito di un espianto di cuore avvenuto all’ospedale ‘Sant’Anna’ di Cona, per poi essere trasportato a Siena per il successivo trapianto.