Oasport.it - Snowboardcross: a Gudauri avanzano solo tre azzurri dopo le qualificazioni

Iniziato il weekend di, in Georgia, dove sono in programma due gare per la Coppa del Mondo ditra domani edomani. Oggi in scena le qualifiche di gara-1 con gli italiani che non hanno troppo convinto.Al femminile in scenaMichela Moioli (non è partita infatti la giovanissima Lisa Francesia Boirai): la lombarda ha chiuso quinta a 67 centesimi dalla migliore, la francese Julia Pereira de Souda e domani sarà in lotta per il podio.Tra gli uomini gli unici ad avanzare nelle qualifiche vinte dall’australiano Cameron Bolton sono Omar Visintin, diciottesimo, e Tommaso Leoni, ventiseiesimo. Eliminati Matteo Menconi e Niccolò Colturi.