Slot non si nasconde: «Contro il Psg siamo stati davvero, davvero, davvero fortunati»

Arneha dimostrato sincerità in conferenza stampa prima della partita di Premier tra Liverpool e Southampton. Il tecnico dei Reds ha anche citato il Real Madrid come esempio in relazione alla vittoria in Champions Leagueil Psg.«Nonsolo un po’. Ma, come disse una volta Michael Jordan, più lavori duramente, più sarai fortunato. E questo è il più grande complimento che si possa fare ai giocatori. Hanno lavorato duramente».: «Come disse una volta Michael Jordan, più lavori duramente, più sarai fortunato» Il Liverpool ha subito 27 tiri dal Psg, e tutti sonoparati dal portiere brasiliano Alisson Becker:«Anche nel secondo tempo non abbiamollato il possesso palla, nonper niente la squadra dominante.