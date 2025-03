Anteprima24.it - Slalom di Montevergine, torna la corsa d’epoca dopo sei anni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUn 2025 all’insegna della passione per le auto dae per quelle. È ricco il programma delle attività sportive dell’Automobile Club di Avellino, guidato dal presidente Stefano Lombardi.seidi stop, lodi. L’appuntamento è per sabato 14 giugno, quando inti che salgono al Santuario faranno da cornice alla competizione automobilistica. Nell’ultima edizione disputata, quella del 2019, il vincitore fu Luigi Vinaccia su Osella PA 9/90.Il programma delle manifestazioni si aprirà il 18 maggio con la quinta edizione di Ruote nella Storia, che quest’anno si terrà a Mercogliano.Il 14 giugno, dunque, la 17^ edizione dellodi– Salita auto moderne. Sabato 12 luglio, sarà di scena la 20^ Mille Curve -auto storiche, che interesserà vari comuni della provincia.