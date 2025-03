Sit-in per la pace a Palermo | De Angelis e la sua musica a sostegno della manifestazione

Leggi su Ildenaro.it

In adesione eall’evento di Roma, promosso dai sindaci che hanno raccolto l’appello di Michele Serra lanciato sulle pagine del quotidiano la Repubblica, ci sono anche intellettuali, studenti e associazioni di, che si sono mobilitati per un sit-in in programma domenica 9 marzo. Alle tante adesioni si aggiunge quella del cantautore Edoardo De, sempre attento alle tematiche sociali e politiche, e spinto dagli ultimi avvenimenti mondiali e dal messaggio“per proteggere le fondamenta sulle quali è stata costruita l’Europa:, Libertà, Diritti, Uguaglianza, Progresso”. Il cantautore ha deciso di offrire alladi sabato prossimo la testimonianza di una canzone presente nel suo album “Io volevo sognare più forte”, pubblicato nel 2021 con pieno spirito europeista.