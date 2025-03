Liberoquotidiano.it - Siria, violenti scontri tra i militari del nuovo governo e gli uomini di Assad

Più di 70 persone sono morte neglitra le forze di sicurezzane e gliarmati fedeli all'ex presidente Bashar al-, nella regione costiera della. Le forze governative hanno inviato nella notte ingenti rinforzi nelle città di Latakia e Tartus, così come nei villaggi vicini dove è radicata la minoranza religiosa alauita a cui appartengono siasia la maggior parte dei suoi stretti collaboratori, per cercare di riportare la situazione sotto controllo. Glisono i peggiori da quandoè stato rimosso dal potere all'inizio di dicembre da gruppi di insorti guidati dall'islamista Hayat Tahrir al-Sham. Venerdì mattina un gran numero di truppe era schierato a Latakia e nessun civile era in strada a causa del coprifuoco. Un osservatore di guerra ha dichiarato che la periferia delle città costiere di Baniyas e Jableh è ancora sotto il controllo degliarmati di, mentre la città natale dell'ex presidente, Qardaha, e molti villaggi alauiti nelle vicinanze sono fuori dal controllo governativo.