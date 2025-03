Lapresse.it - Siria, scontri tra forze sicurezza e truppe armate leali ad Assad: oltre 70 morti

Più di 70 persone sono state uccise e decine ferite in violentitra ledine e uomini armati fedeli al deposto sovrano Bashar al-nella provincia costiera di Latakia. Lo riferisce l’Osservatoriono per i diritti umani (SOHR). “Più di 70e decine di feriti e catturati insanguinosi e imboscate sulla costana tra i membri del ministero della Difesa e dell’Interno e i militanti dell’esercito del regime defunto”, si legge in un post su X. ???? #????????????: ????? ?? ?????? ?????????? ??????? ????? ?????? ????? ??? ????? ?????? ?????? ???? ??? ?????? ?????? ????????? ???????? ?? ????? ??? ??????.??????? ???? ????? ???? ????. ???? ??????? ?? #??????? ? #???????? ???? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ???????? ????? ?????. pic.twitter.com/ZbY02dB7OR— ?????? ?????? ????? ??????? (@syriahr) March 7, 2025L’imboscata alla poliziaGlisono stati innescati da un’imboscata a una pattuglia della poliziana nella città costiera di Jableh, vicino alla città di Latakia.