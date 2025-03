Quotidiano.net - Siria, le forze governative attaccano la nella roccaforte alawita: 147 morti. Giustiziati i fedelissimi di Assad

Roma, 7 marzo 2025 - Dopo due giorni di scontri si contano almeno 147nell'area di Latakia, zona costiera nell'ovest delladella minoranzaa cui apparteneva l'ex governo del presidente Bashar Al-. E' la conseguenza di un'operazione di sicurezza contro il clan dell’ex dittatore, a tre mesi dalla sua fuga dalla. TOPSHOT - Members of the Syrian security forces prepare to depart from Al Mastumah on March 6, 2025, for the coastal cities to reinforce government troops in clashes with militants loyal to deposed ruler Bashar al-. More than 70 people were killed and dozens more wounded in Syria in fighting between government security forces and militants loyal to deposed ruler Bashar al-, a rights monitor said on March 7. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) Secondo l'Osservatoriono per i diritti umani, almeno 69 alawiti sono stati "" dalledi sicurezza della nuova amministrazionena guidata da Ahmed Sharaa (O al Jolani).