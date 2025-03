Thesocialpost.it - Siria, esercito nelle strade. Esplode la violenza nelle roccaforti di Assad: “147 morti”

Leggi su Thesocialpost.it

Il bilancio degli scontri violenti intra le forze governative e i gruppi armati della regione costiera, descritti come ex membri delle forze di sicurezza del regime rovesciato, è salito a 147in poco più di 24 ore, secondo quanto riportato dall’Osservatorio nazionale per i diritti umani. Le forze governative sunnite avrebbero giustiziato sommariamente decine di miliziani alawiti – un ramo dello sciismo a cui appartengono i clan che per decenni hanno governato lalocalità dell’entroterra costiero, nella regione di Latakia. Secondo l’Osservatorio, tra le fila delle forze governative si contano 37 vittime.Leggi anche: Vercelli, torna a casa e trova il coinquilino ucciso a coltellate: caccia all’uomoLe forze di sicurezzane hanno avviato un’operazione nella città natale dell’ex presidente Bashar al-, Qardaha.