Liberoquotidiano.it - Sinner, "tutto da lì": quando Djokovic ha cominciato a crollare. Panichi, rivelazioni pesanti

Leggi su Liberoquotidiano.it

? Un rapporto mutato nel tempo, che ha un prima e un dopo e che ha come spartiacque la Coppa Davis vinta dall'Italia nel 2023. A rivelarlo è Marco, preparatore atletico che oggi è nello staff del numero uno al mondo, ma prima ha lavorato proprio con il campione serbo. Intervistato a SuperTennis, il canale televisivo di proprietà della Federazione Italiana Tennis e Padel,ha rievocato la semifinale tra Italia e Serbia a Malaga,si ritrovarono avversari, l'uno contro l'altro. Il match fu epico, ma lì si verificò la rottura tra i due. Nole, fin lì, aveva sempre battuto, tranne che in un match giocato qualche settimana prima nella fase eliminatoria delle ATP Finals a Torino. In quel caso, però, le cose cambiarono.racconta: “Io credo che dal punto di vista mentale la partita in Coppa Davis è stata pagata un po' di più da Nole”.