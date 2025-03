Sinner relax a Monte Carlo | l’azzurro a cena con Thiem

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –per Jannik. Il tennista azzurro sta scontando la squalifica per tre mesi dopo aver raggiunto un accordo con la Wada per la risoluzione del caso Clostebol e ha ricominciato ad allenarsi a. Non potendo partecipare ai tornei ufficiali, con il rientro in campo previsto per gli Internazionali d'Italia, in .