Sindaco Acerra | Città non ospiterà altri impianti rifiuti

Tempo di lettura: 2 minuti“sarà inserita nelle zone non idonee alla localizzazione didi smaltimento. E’ quanto mi ha comunicato ilMetropolitano di Napoli Gaetano Manfredi, che dopo una fitta interlocuzione istituzionale e personale si impegna ad inserire il Comune dinel redigendo Piano Territoriale Metropolitano ‘tra le aree che hanno raggiunto la saturazione del territorio in considerazione del numero digia? autorizzati e tenuto conto dell’esigenza di prevenire gli effetti cumulativi potenzialmente impattanti a causa della presenza dipreesistenti'”.Lo annuncia ildi, Tito d’Errico, sottolineando che quanto comunicato da Manfredi è “un risultato importante, una vittoria per la nostra citta? e dei suoi rappresentanti locali e regionali che lavorano in maniera seria e responsabile per il bene e la tutela disotto ogni aspetto.