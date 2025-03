Juventusnews24.com - Simonelli è netto sul Decreto Crescita: «Non sarà reintrodotto. Per aiutare i club abbiamo pensato a questa soluzione». La rivelazione!

Ezio Mariola Simonelli, presidente della Lega di Serie A, rende noto un tipo di soluzione diversa rispetto all'ormai obsoleto Decreto Crescita. Da New York Ezio Mariola Simonelli ha voluto esprimere un parere sul Decreto Crescita e su soluzioni alternative a questo obsoleto provvedimento. Ecco le parole che sono state espresse dal presidente della Lega di Serie A ai microfoni de L'Espresso e che interessano anche la Juve.

PAROLE – «Non sarà reintrodotto. Ridefiniremo un veicolo legislativo per approvare una normativa fiscale che aiuterebbe soltanto i club. Per i giocatori non cambia nulla visto che trattano lo stipendio al netto delle tasse. In ogni caso l'abolizione del Decreto Crescita non ha avuto i risultati sperati. Gli stranieri sono aumentati. Sono solo più scarsi».