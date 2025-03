Serieanews.com - Simone Inzaghi guarda al futuro: sta per “liberarsi” una big di Premier

Il magic moment dipotrebbe avere il suo sbocco inLeague: c’è una big del campionato inglese che potrebbe mandar via l’allenatore.al: sta per “” una big di(Foto: Ansa) – serieanews.comsta vivendo il momento migliore della sua carriera da allenatore. L’Inter, sotto la sua guida, è ormai una realtà consolidata tra le grandi d’Europa e in questa stagione sta dimostrando di poter puntare a tutto. Ma mentre i nerazzurri inseguono un altro scudetto e sognano la Champions, iniziano a circolare voci sempre più insistenti suldel tecnico piacentino.Quandoha preso in mano l’Inter, c’era chi dubitava che fosse l’uomo giusto per il dopo-Conte. Oggi, quei dubbi sono un lontano ricordo. I nerazzurri giocano un ottimo calcio, hanno trovato una solidità impressionante e sono in corsa per tutti gli obiettivi stagionali.