Sicurezza sui treni Trenord: "In costante peggioramento negli ultimi 5 anni. C'è chi non prende i mezzi per paura"

Milano, 7 marzo 2025 – ll Partito Democratico lombardo in campo sul nodo dellasui. Il gruppo regionale del Pd ha effettuato un accesso agli atti all'assessorato allae ha ottenuto i numeri dal Focal point security di. Stando ai dati foniti dai dem laa bordo deidie nelle stazioni lombarde "durante glicinqueè in”. “Il grosso, secondo dati relativi a 2024, lo fanno minacce (472), furti (432) e aggressioni al personale o ad altri passeggeri (362). In crescita maggiore rispetto all'anno precedente sono le rapine (101 contro 36, +180%), i furti (432 contro 206, +110%) e gli atti osceni (56 contro 27, +107%)" hanno spiegato gli esponeti lombardi del Pd. Il numero di eventi pericolosi 'gialli' e 'rossi' sono "in aumentoe preoccupante, secondo la seguente dinamica: erano 832 nel 2020, anno Covid, 1.