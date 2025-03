Anteprima24.it - Sicurezza stradale, salernitani troppo distratti dai telefonini

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIsonoalla guida, soprattutto dall’uso del telefonino. Cresce il numero degli incidenti stradali anche le sanzioni secondo i dati diffusi oggi dall’osservatorio provinciale sulla incidentalitàche si è tenuto all’interno della prefettura guidata da Francesco Esposito. I dati forniti dall’ufficio territoriale Istat per la Campagna relativi al fenomeno degli incidenti nel biennio 2023 2024 confermano Salerno in linea con il trend Nazionale. C’è per un lieve aumento nel 2024 quando aumentano anche i numeri delle sospensioni delle patenti. “Vorrei ricordare agli automobilisti che chi prova a rispondere ad un messaggio al cellulare mentre è alla guida è come se guidasse al buio per 100 metri” ha ribadito Stefano Macarra, comandante provinciale della poliziache ha snocciolato i numeri emersi dal territorio salernitano dove la riunione dell’osservatorio è stato anche occasione per tracciare un bilancio dei risultati ottenuti dall’introduzione del nuovo codice della Strada ma anche presentare il progetto “Guida per la tua vita” volto a sensibilizzare i giovani che si apprestano a conseguire la patente di guida.