Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025, da maggio a ottobre eventi in 20 comuni

Leggi su .com

(Adnkronos) – Daventisi trasformeranno in autentici centri di eccellenza gastronomica in sinergia con ristoranti, hotel e tutti coloro che contribuiscono alla vita sociale del territorio. Grazie agli appuntamenti promossi dall’assessorato regionale dell’Agricoltura in occasione di, il riconoscimento che ogni anno l'Istituto .L'articolo, dain 20proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.