Laprimapagina.it - Siamo abituati a usare la parola condominio quasi come sinonimo di palazzo ma non è affatto così

Non è sempre facile definire che cosa sia une quale sia la sua natura giuridica. In effettiladi, ma per maggiore precisione bisogna specificare che consi intende il “diritto di proprietà comune a più persone, la comproprietà”, che per l’appunto si verifica all’interno di unabitato da più persone, che hanno una proprietà privata, e quindi esclusiva all’interno di una struttura che ospita diverse proprietà private e diverse parti comuni. L’origine del termine deriva dal latino con e dominium, dominio, da qui quindi il diritto di proprietà comune.La natura giuridica delsi rifà alla legge di riferimento 220/2012 e alle sentenze della Corte di Cassazione n° 2363/2012 e successive.