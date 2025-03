Dayitalianews.com - Si spoglia, quindi si butta nel Tevere. Sono minuti febbrili per i Vigili del Fuoco che cercano un ragazzo di soli 16 anni

Testimone assiste alla scena e lancia l’allarmeMomenti di grande apprensione nella capitale, dove undi 16è stato visto tuffarsi nelsenza più riemergere. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 7 marzo, nei pressi di Ponte Principe Amedeo.A dare l’allarme è stato un passante, che ha assistito alla scena ma non è riuscito a intervenire in tempo. Immediata la chiamata al 112, che ha fatto scattare un’imponente operazione di soccorso per tentare di individuare il giovane e riportarlo in salvo.Squadre di soccorso al lavoro: dispiegati mezzi via terra e via acquaSul postogiunti rapidamente idel, con il supporto del nucleo sommozzatori, della squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) e del nucleo fluviale. Le operazioni di ricerca si stanno svolgendo sia dal fiume, con l’uso di imbarcazioni, sia dall’alto, grazie all’elicottero Drago 159, che sta sorvolando l’area per individuare eventuali tracce del