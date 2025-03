Romatoday.it - Si spoglia e si tuffa nel Tevere, disperso ragazzo di 16 anni

Leggi su Romatoday.it

Si èto e si èto nel. Undi 16, che non è più riemerso. Corsa contro il tempo a Roma per cercare di recuperare in vita il giovane. A notare tutta la scena un passante che non è riuscito a intervenire in tempo. Chiamato il 112 sul posto sono intervenuti tutti i.