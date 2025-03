Dayitalianews.com - Si sente male in mezzo alla strada, si accascia a muore: la vittima è un carabiniere di 53 anni. Inutili i soccorsi allertati dai passanti. La drammatica scena a Guidonia Montecelio

, malore fatale in53enneimprovvisamenteL’uomo si èto a terra in largo GiovFalcone,Momenti di tragedia e sgomento nel tardo pomeriggio di giovedì 6 marzo a, dove undi 53ha perso la vita improvvisamente mentre camminava in. L’uomo, residente nella zona, si èto al suolo nei pressi di largo GiovFalcone, poco distante dchiesa del Sacro Cuore e dal monumento dedicato al generale Guidoni.I tentativi di soccorso e l’intervento delle autoritàLanciato l’rme, i sanitari del 118 sono giunti tempestivamente sul posto nel tentativo di rianimarlo. Nonostante gli sforzi del personale medico, per il 53enne non c’è stato nulla da fare. La sua morte improvvisa ha suscitato un forte impatto tra i presenti e nella comunità locale.