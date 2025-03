Bergamonews.it - Si schianta contro un camion in A4, muore 28enne di Cazzano

Tragedia nella notte in A4: un giovane di 28 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale tra un’auto e unnel tratto tra Grumello del Monte e Seriate.L’allarme è scattata alcuni minuti prima dell’1, nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 marzo. Seconda la prima ricostruzione degli agenti della Polizia stradale di Seriate il 28enne, alla guida dell’auto, viaggiava in direzione Milano e all’altezza di Bolgare avrebbe tamponato unche viaggiava nello stesso senso di marcia.In A4 questa notte sono intervenute un’ambulanza e due automediche, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 28enne.Il giovane era residente a Cazzano Sant’Andrea, Comune della Val Gandino. La Polizia stradale sta proseguendo in queste ore con gli accertamenti per appurare le cause dello schianto.