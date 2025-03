Quotidiano.net - Shorty a Soundcheck: 'Nuova forma', un viaggio emotivo nato da una perdita

Dice che se a suo padre parli di Milano, ti chiede in palermitano stretto “ma cumu è ca a Melanu li màchini sunnu targati Missina e a Missina sunnu targati Melanu?”. Domande (senza risposta) sul Mi e il Me che strappano una ristata a Davide Sciortino, meglio conosciuto nel mondo della canzone come, a latere dell’intervista in cui racconta a “”, ilt musicale del nostro giornale disponibile sul sito e sui social, l’ultimo album “”, quinto capitolo di una discografia varata nel 2017 da “Straniero”. Davide, “” èin un momento un filo critico della sua vita di questi ultimi anni, visto che le era andata a fuoco casa “Sì,da una. Anche se di fisico non è andato distrutto un granché, visto che le fiamme non sono arrivate alla mia stanza, ma da un giorno all’altro mi sono ritrovato in strada, senza un riferimento fisico per il mio lavoro, con tutte le mie cose chiuse in un magazzino.