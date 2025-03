Anconatoday.it - Sfonda la porta della camera per gelosia poi aggredisce la compagna: “Mi ha violentato tre volte”

ANCONA - Picchiata, umiliata e anche violentata dal compagno che aveva il vizio del bere. Per due anni una donna di 31 anni, di origine peruviana, avrebbe subito aggressioni e insulti fino a quando non ha lasciato l’abitazione per denunciare alla polizia l’uomo violento, un 28enne di origine.