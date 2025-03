Sport.quotidiano.net - Sfida ad altissimo livello in Coppa. Vis Nova e Pianico si annullano. Per passare il turno ora si fa dura

Prima (del girone B) contro prima (del girone C) non ha deluso le attese, anzi. Le ha addirittura avvalorate. Gara-1 della semifinale (che è un po’ la vera finale.) diItalia di Promozione tra Visha divertito e soprattutto legittimato il primato delle due formazioni nei rispettivi gironi oltre a tenere vivo il discorso qualificazione alla finalissima in virtù dello 0-0 al 90’. Rimandando ogni verdetto a mercoledì 19 quando nel primo pomeriggio asi deciderà quale delle due squadre andrà avanti e potrà giocarsi l’ambito trofeo oltre al posto in palio in Eccellenza. Anche l’altra semifinale in programma tra Zingonia Verdellino e Accademia Pavese è terminata in parità 1-1. Situazione anche qui aperta a ogni soluzione. "È stata una partita diper intensità e gioco espresso.